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25.06.2019 17:35

В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма

25 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие фотовыставки «Преступление нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе», предоставленной Центральным музеем Великой Отечественной войны (город Москва). Ее экспозиция приурочена ко Дню памяти и скорби и 75-летию освобождения Европы от фашизма.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня с.г. граждане Российской Федерации и Азербайджанской Республики приняли участие в проекте «Свеча памяти». Это символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества.

Выставка повествует о преступлениях нацизма на временно оккупированных советских территориях и великой освободительной и гуманитарной миссии Красной Армии по освобождению стран Восточной Европы от «коричневой чумы».

Начало 1944 года ознаменовалось крупными наступательными операциями советских войск: 26 марта войска Красной армии под командованием маршала Конева вышли к реке Прут – государственной границе СССР – и вошли на территорию Румынии. Советское правительство официально заявило, что вступление Красной армии на территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома вооружённых сил Германии и не преследует цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить их территориальную целостность.

В 1944 – 1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории одиннадцати стран, в том числе Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании и Норвегии.

Безвозвратные потери Красной армии при освобождении европейских стран составили около одного миллиона солдат и офицеров. Наибольшие потери – порядка 600 тысяч человек – СССР понёс при освобождении Польши. Около 140 тысяч были убиты в ходе боев за Венгрию и столько же – в Чехословакии, где оборона нацистов была наиболее прочной.

Гостей выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]