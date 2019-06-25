В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма

25 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие фотовыставки «Преступление нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе», предоставленной Центральным музеем Великой Отечественной войны (город Москва). Ее экспозиция приурочена ко Дню памяти и скорби и 75-летию освобождения Европы от фашизма.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня с.г. граждане Российской Федерации и Азербайджанской Республики приняли участие в проекте «Свеча памяти». Это символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества.
Выставка повествует о преступлениях нацизма на временно оккупированных советских территориях и великой освободительной и гуманитарной миссии Красной Армии по освобождению стран Восточной Европы от «коричневой чумы».
Начало 1944 года ознаменовалось крупными наступательными операциями советских войск: 26 марта войска Красной армии под командованием маршала Конева вышли к реке Прут – государственной границе СССР – и вошли на территорию Румынии. Советское правительство официально заявило, что вступление Красной армии на территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома вооружённых сил Германии и не преследует цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить их территориальную целостность.
В 1944 – 1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории одиннадцати стран, в том числе Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании и Норвегии.
Безвозвратные потери Красной армии при освобождении европейских стран составили около одного миллиона солдат и офицеров. Наибольшие потери – порядка 600 тысяч человек – СССР понёс при освобождении Польши. Около 140 тысяч были убиты в ходе боев за Венгрию и столько же – в Чехословакии, где оборона нацистов была наиболее прочной.
Гостей выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
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