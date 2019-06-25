ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 2,9 млн манатов на строительство автодороги Гарамарьям-Исмайыллы-Шеки (27 км) – Гюшенче-Зогаллыг.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Н.Аббасова