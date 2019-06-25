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Социум 25.06.2019 17:38

Первый вице-премьер Азербайджана приняла участие в поминках видного ученого

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла во вторник участие в поминках видного ученого, заслуженного журналиста Ширмамеда Гусейнова, сообщают официальные СМИ.

«Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Гусейнова и выразила им глубокие соболезнования от своего имени и от имени президента Ильхама Алиева», - говорится в сообщении.

Ш.Гусейнов скончался 24 июня в возрасте 95 лет.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ, ПОМИНКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]