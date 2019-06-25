Первый вице-премьер Азербайджана приняла участие в поминках видного ученого

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла во вторник участие в поминках видного ученого, заслуженного журналиста Ширмамеда Гусейнова, сообщают официальные СМИ.
«Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Гусейнова и выразила им глубокие соболезнования от своего имени и от имени президента Ильхама Алиева», - говорится в сообщении.
Ш.Гусейнов скончался 24 июня в возрасте 95 лет.
Р.Бабаев
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