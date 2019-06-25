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СНГ 25.06.2019 19:45

США не демонстрируют желания отказаться от договора о безопасности с Японией, считают в Токио

Власти Японии не получали каких-либо сигналов из Вашингтона, свидетельствующих о желании США отказаться от американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, заявил во вторник генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга.

"Разговоров на подобную тему вообще нет. (Мы - ИФ) получили заверения от высокопоставленного сотрудника Белого дома, что в позиции Белого дома по этому вопросу изменений нет", - цитирует телеканал Эн-эйч-кей слова Суги.

Он напомнил, что договор от 1960 года лежит в основе безопасности Японии и ее союзнических отношений с США, а также служит интересам мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп в узком кругу заявлял, будто задумался об отказе от договора с Японией 1960 года.

По данным агентства, Трамп считает, что этот договор носит слишком односторонний характер, поскольку предусматривает военное вмешательство США в случае нападения на Японию, в то время как японская сторона не несет обязательств по оказанию военной помощи Вашингтону в случае агрессии против США.

Тем не менее, пока президент не предпринял никаких шагов в этом направлении, и его окружение считает такой вариант развития событий маловероятным, уточнил Bloomberg.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]