США не демонстрируют желания отказаться от договора о безопасности с Японией, считают в Токио

Власти Японии не получали каких-либо сигналов из Вашингтона, свидетельствующих о желании США отказаться от американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, заявил во вторник генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга.
"Разговоров на подобную тему вообще нет. (Мы - ИФ) получили заверения от высокопоставленного сотрудника Белого дома, что в позиции Белого дома по этому вопросу изменений нет", - цитирует телеканал Эн-эйч-кей слова Суги.
Он напомнил, что договор от 1960 года лежит в основе безопасности Японии и ее союзнических отношений с США, а также служит интересам мира в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп в узком кругу заявлял, будто задумался об отказе от договора с Японией 1960 года.
По данным агентства, Трамп считает, что этот договор носит слишком односторонний характер, поскольку предусматривает военное вмешательство США в случае нападения на Японию, в то время как японская сторона не несет обязательств по оказанию военной помощи Вашингтону в случае агрессии против США.
Тем не менее, пока президент не предпринял никаких шагов в этом направлении, и его окружение считает такой вариант развития событий маловероятным, уточнил Bloomberg.
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