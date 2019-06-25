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ТЭК 25.06.2019 17:46

Совет ЕС определил приоритеты Энергосоюза до 2030 г. с учетом климатических целей

Совет Евросоюза объявил во вторник, что наметил приоритеты и принципы работы энергосистем в Энергетическом союзе ЕС, которые учитывают стратегическое видение будущей климатической политики ЕС.

"Совет сегодня принял серию заключений о будущем энергосистем в Энергетическом союзе. Они определяют приоритеты и принципы для будущей политики, направленной на обеспечение перехода энергетики к доступной, безопасной, конкурентоспособной, надежной и устойчивой энергетической системе", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Выводы, которые мы сегодня согласовали, дают представление об энергетической политике в ЕС до 2030 года и далее. Мы особо подчеркнули важность сосредоточения наших усилий и увеличения инвестиций в области инфраструктуры, инновационных технологий и взаимодействия и интеграции секторов", - заявил министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Румынии Антон Антон.

В то же время, подчеркнул он, в ходе реализации этих принципов необходимо обеспечить защиту интересов граждан и предприятий ЕС.

В заключениях Совета ЕС содержится призыв к Еврокомиссии учитывать намеченные им принципы при формировании новых законодательных предложений, а также провести анализ секторальных технологий и технологий интеграции секторов с учетом усилий, необходимых "для достижения энергетических и климатических целей ЕС в контексте любого будущего пересмотра правил государственной помощи ЕС".

В коммюнике пресс-службы Совета ЕС поясняется, что заключения принимают во внимание недавно завершенный законодательный пакет "Чистая энергия для всех европейцев" и документ Еврокомиссии "Чистая планета для всех", в которых излагается стратегическое видение будущей климатической политики Евросоюза.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]