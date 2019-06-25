Совет ЕС определил приоритеты Энергосоюза до 2030 г. с учетом климатических целей

Совет Евросоюза объявил во вторник, что наметил приоритеты и принципы работы энергосистем в Энергетическом союзе ЕС, которые учитывают стратегическое видение будущей климатической политики ЕС.
"Совет сегодня принял серию заключений о будущем энергосистем в Энергетическом союзе. Они определяют приоритеты и принципы для будущей политики, направленной на обеспечение перехода энергетики к доступной, безопасной, конкурентоспособной, надежной и устойчивой энергетической системе", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
"Выводы, которые мы сегодня согласовали, дают представление об энергетической политике в ЕС до 2030 года и далее. Мы особо подчеркнули важность сосредоточения наших усилий и увеличения инвестиций в области инфраструктуры, инновационных технологий и взаимодействия и интеграции секторов", - заявил министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Румынии Антон Антон.
В то же время, подчеркнул он, в ходе реализации этих принципов необходимо обеспечить защиту интересов граждан и предприятий ЕС.
В заключениях Совета ЕС содержится призыв к Еврокомиссии учитывать намеченные им принципы при формировании новых законодательных предложений, а также провести анализ секторальных технологий и технологий интеграции секторов с учетом усилий, необходимых "для достижения энергетических и климатических целей ЕС в контексте любого будущего пересмотра правил государственной помощи ЕС".
В коммюнике пресс-службы Совета ЕС поясняется, что заключения принимают во внимание недавно завершенный законодательный пакет "Чистая энергия для всех европейцев" и документ Еврокомиссии "Чистая планета для всех", в которых излагается стратегическое видение будущей климатической политики Евросоюза.
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