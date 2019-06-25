Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

Лидеры также говорили о предстоящих контактах на высшем уровне.