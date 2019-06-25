Тегеран в начале июля снизит свои обязательства по ядерному соглашению, заявил секретарь иранского Совбеза

Иран 7 июля изменит обязательства по ядерной сделке с учетом бездействия европейских стран по сохранению соглашения и усиливающихся санкций США, заявил во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности страны (ВСНБ) Али Шамхани.

"Исходя из решения ВСНБ, второй шаг по изменению обязательств по ядерной сделке Ирана будет предпринят в рамках пунктов 26 и 36 ядерной сделки", - приводит агентство "Фарс" слова Шамхани.

Он добавил, что новые шаги приведут к тому, что страны, ошибочно воспринимавшие терпение Ирана как слабость и бездействие, осознают, что "реакция Ирана на обманчивые политические попытки ограничить неотъемлемые права иранского народа ничем не отличается от его реакции на нарушение американским беспилотником его воздушной границы".

Пункты 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) рассматривают повторное введение санкций против Тегерана как основание для него полностью или частично отказаться от выполнения его обязательств по сделке.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.