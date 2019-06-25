Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

25.06.2019 17:59

Пресс-релиз

5 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Начало – в 16:00 часов.

8 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится показ фильма «Операция Багратион» из документального цикла «Великая война» (2010 г., режиссеры А. Граждан и В. Бабич), приуроченный к 75-летию со времени начала стратегической операции «Багратион».

Начало – в 11:00 часов.

10 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет тематическая встреча к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организованная совместно с Посольством Республики Беларусь в Азербайджанской Республике.

Начало – в 16:00 часов.

11 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция на тему «Жизнь и творчество русского скульптора Сергея Тимофеевича Конёнкова».

16 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки к 110-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел и первого постпреда СССР при ООН А. Громыко.

Начало – в 16_:00 часов.

18 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция на тему «Жизнь и творчество русского художника Константина Егоровича Маковского».

С 6 по 19 июля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку будут проходить мероприятия, направленных на привлечение граждан Азербайджанской Республики на обучение в Московский политехнический университет в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований.

Московский политехнический университет (Мосполитех) был создан в 2016 году в результате слияния двух вузов - Московского государственного университета печати имени И. Фёдорова и Московского государственного машиностроительного университета «МАМИ». В настоящее время в Мосполитехе ведется обучение на факультетах информационных технологий, транспорта, машиностроения, химической технологии и биотехнологии, урбанистики и городского хозяйства, экономики и управления, технологического предпринимательства, в Высшей школе печати и медиаиндустрии. Филиалы вуза действуют в Рязани, Коломне, Чебоксарах, Ивантеевке, Тучково, Подольске, Электростали.

22 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча с представителями азербайджанских СМИ, посвященная Дню национальной прессы Азербайджана.

Начало – в 16:00 часов.

26 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной Дню военно-морского флота России.

Начало – в 12:00 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]