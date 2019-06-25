Азербайджан и Швейцария на заседании МПК в Берне обсудят расширение экономсотрудничества

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым совершит 27-29 июня визит в Швейцарию, сообщает министерство экономики.

«В рамках визита, который состоится с 27 по 29 июня, пройдет 8-ое заседание азербайджано-швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - отметили в министерстве.

На заседании планируется обсудить перспективы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита также состоятся встречи с официальными лицами, будет организован бизнес-форум.

Седьмое заседание азербайджано-швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло 10 марта 2016 года в Баку.

А.Мамедов