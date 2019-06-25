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Бизнес и законодательство 25.06.2019 18:15

Азербайджан и Швейцария на заседании МПК в Берне обсудят расширение экономсотрудничества

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым совершит 27-29 июня визит в Швейцарию, сообщает министерство экономики.

«В рамках визита, который состоится с 27 по 29 июня, пройдет 8-ое заседание азербайджано-швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - отметили в министерстве.

На заседании планируется обсудить перспективы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита также состоятся встречи с официальными лицами, будет организован бизнес-форум.

Седьмое заседание азербайджано-швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло 10 марта 2016 года в Баку.

А.Мамедов

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]