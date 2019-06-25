Эрдоган пообещал прислушаться к избирателям после поражения правящей партии на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы представителя оппозиционного "Союза нации" Экрема Имамоглу на повторных муниципальных выборах в Стамбул заявил о необходимости внести коррективы во внутреннюю политику.
"У нас нет роскоши пренебрегать мнением других людей и игнорировать сигналы, поданные народом", - цитирует агентство Associated press слова Эрдогана во время выступления перед депутатами от правящей Партии справедливости и развития.
"Руководствуясь нашими политическими представлениями, мы не можем злиться, или затаить обиду, или обвинять народ", - отметил президент.
Он добавил, что позднее во вторник Партия справедливости и развития проведет заседание, на которой обсудит свои ошибки и неудачи, а также методы их исправления.
Накануне председатель ЦИК Турции Сади Гювен официально объявил о победе Экрема Имамоглу на выборах в Стамбуле. Гювен отметил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44 %.
Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу. Тогда ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула Имамоглу.
Победа оппозиционера в Стамбуле стала редким поражением для политического блока Эрдогана, отмечают наблюдатели.
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