Эрдоган пообещал прислушаться к избирателям после поражения правящей партии на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы представителя оппозиционного "Союза нации" Экрема Имамоглу на повторных муниципальных выборах в Стамбул заявил о необходимости внести коррективы во внутреннюю политику.

"У нас нет роскоши пренебрегать мнением других людей и игнорировать сигналы, поданные народом", - цитирует агентство Associated press слова Эрдогана во время выступления перед депутатами от правящей Партии справедливости и развития.

"Руководствуясь нашими политическими представлениями, мы не можем злиться, или затаить обиду, или обвинять народ", - отметил президент.

Он добавил, что позднее во вторник Партия справедливости и развития проведет заседание, на которой обсудит свои ошибки и неудачи, а также методы их исправления.

Накануне председатель ЦИК Турции Сади Гювен официально объявил о победе Экрема Имамоглу на выборах в Стамбуле. Гювен отметил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44 %.

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу. Тогда ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула Имамоглу.

Победа оппозиционера в Стамбуле стала редким поражением для политического блока Эрдогана, отмечают наблюдатели.