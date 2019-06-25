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Внешняя политика 25.06.2019 18:51

Посол Польши завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Эльмар Мамедъяров принял во вторник посла Польши в Азербайджане Марека Цалку в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«Мамедъяров и Цалка выразили удовлетворение уровнем развития политических и экономических отношений между Азербайджаном и Польшей. Собеседники подчеркнули, что взаимные визиты высокого уровня дают толчок развитию существующего стратегического партнерства»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

По сообщению МИД, собеседники обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Подчеркнув приверженность Польши нормам и принципам международного права, Цалка отметил, что Варшава поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно-признанных границ»,- отмечается в сообщении.

В свою очередь, Мамедъяров высоко оценил усилия посла в развитии двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ПОЛЬША, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]