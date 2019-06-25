Посол Польши завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Эльмар Мамедъяров принял во вторник посла Польши в Азербайджане Марека Цалку в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«Мамедъяров и Цалка выразили удовлетворение уровнем развития политических и экономических отношений между Азербайджаном и Польшей. Собеседники подчеркнули, что взаимные визиты высокого уровня дают толчок развитию существующего стратегического партнерства»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

По сообщению МИД, собеседники обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Подчеркнув приверженность Польши нормам и принципам международного права, Цалка отметил, что Варшава поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно-признанных границ»,- отмечается в сообщении.

В свою очередь, Мамедъяров высоко оценил усилия посла в развитии двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде