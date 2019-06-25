Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.06.2019 20:30

Вашингтон сомневается, что на военном самолете России в Венесуэлу доставили гуманитарную помощь

Спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Элиот Абрамс подверг критике Россию за направление в Венесуэлу самолета с военными специалистами.

"Вчера российский военный самолет прибыл в Каракас. Как сообщила российская сторона, на нем прибыл дополнительный технический персонал для обслуживания ранее проданных систем вооружения. Конечно же, мы уверены, что он доставил не гуманитарную помощь", - сказал Абрамс на брифинге во вторник, комментируя сообщения прессы.

Таким образом Абрамс дал первый официальный комментарий Вашингтона на отправку накануне в Венесуэлу военно-технических специалистов из России.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что российский военный самолёт прилетел в Венесуэлу для обслуживания контрактов в сфере ВТС.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

В марте СМИ сообщали о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с 99 российскими военнослужащими. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

МИД РФ заявлял в конце марта, что в Венесуэле находятся военные специалисты из России, которые занимаются выполнением соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, КРИТИКА


Похожие новости


Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков Орешкин о новых антииранских санкциях США: любые ограничения наносят вред всем Россия подождет, пока Вашингтон созреет для развития отношений с РФ - Путин США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков Планы США нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке не провокация, а мера обороны - Пентагон Трамп назвал "мистификацией" со стороны демократов обвинения в связях с Россией, объявив себя самым жестким президентом в отношении РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]