Вашингтон сомневается, что на военном самолете России в Венесуэлу доставили гуманитарную помощь

Спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Элиот Абрамс подверг критике Россию за направление в Венесуэлу самолета с военными специалистами.
"Вчера российский военный самолет прибыл в Каракас. Как сообщила российская сторона, на нем прибыл дополнительный технический персонал для обслуживания ранее проданных систем вооружения. Конечно же, мы уверены, что он доставил не гуманитарную помощь", - сказал Абрамс на брифинге во вторник, комментируя сообщения прессы.
Таким образом Абрамс дал первый официальный комментарий Вашингтона на отправку накануне в Венесуэлу военно-технических специалистов из России.
Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что российский военный самолёт прилетел в Венесуэлу для обслуживания контрактов в сфере ВТС.
Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.
Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.
В марте СМИ сообщали о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с 99 российскими военнослужащими. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
МИД РФ заявлял в конце марта, что в Венесуэле находятся военные специалисты из России, которые занимаются выполнением соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.
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