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Дальнее зарубежье 25.06.2019 20:53

Российская делегация пропустит выборы генсека Совета Европы и не придет в зал заседаний, пока не будут подтверждены ее полномочия

Делегация России не будет принимать участие в выборах генсека СЕ и не придет в зал утром 26 июня до подтверждения полномочий, заявил журналистам глава делегации Петр Толстой.

"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия и проголосуют за генсека и будем дальше работать", - сказал Толстой, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, чтобы не участвовать в голосовании, поскольку полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15.30 по страсбургскому времени.

Толстой пояснил, что на вторую часть пленарного заседания ПАСЕ (вечернее заседание) в среду после перерыва делегация точно придет в зал.

"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", - сказал виц-спикер Думы.

Выборы генсека СЕ в среду будут идти весь день тайным голосованием.

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Тэги: РОССИЯ, ПАСЕ, УЧАСТИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]