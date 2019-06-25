Российская делегация пропустит выборы генсека Совета Европы и не придет в зал заседаний, пока не будут подтверждены ее полномочия

Делегация России не будет принимать участие в выборах генсека СЕ и не придет в зал утром 26 июня до подтверждения полномочий, заявил журналистам глава делегации Петр Толстой.
"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия и проголосуют за генсека и будем дальше работать", - сказал Толстой, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По его словам, делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, чтобы не участвовать в голосовании, поскольку полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15.30 по страсбургскому времени.
Толстой пояснил, что на вторую часть пленарного заседания ПАСЕ (вечернее заседание) в среду после перерыва делегация точно придет в зал.
"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", - сказал виц-спикер Думы.
Выборы генсека СЕ в среду будут идти весь день тайным голосованием.
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