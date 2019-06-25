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СНГ 25.06.2019 21:45

Россия и Индонезия будут совместно производить военную технику

Российско-индонезийское соглашение об оборонном сотрудничестве, подписанное в 2016 году, вступило в силу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту соглашения, Россия и Индонезия будут сотрудничать в различных аспектах, в том числе осуществлять совместное производство и исследования в области оборонной промышленности, передавать друг другу оборонные технологии. Также стороны будут развивать совместные научно-технические проекты, проводить регулярные двусторонние встречи консультации и обмениваться опытом миротворческой деятельности.

В феврале 2018 года Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 российских истребителей Су-35. Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от покупки самолетов из-за угрозы американских санкций по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Однако в конце октября прошлого гола в кулуарах форума министров обороны государств АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.

В июне посол Индонезии в России Вахид Суприяди сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей начнутся после согласования технических моментов.

В апреле "Рособоронэкспорте" сообщили, что РФ заключила контракт с Индонезией на поставки боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф.

В прошлые годы Джакарта получала российские истребители Су-27К и Су-30МК, ударные вертолеты Ми-35П, многоцелевые вертолеты Ми-17, противокорабельные ракеты Х-61 "Яхонт", боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80А, автоматы АК-101/102.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]