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Дальнее зарубежье 25.06.2019 21:21

Трамп пообещал ответить на возможные атаки Ирана превосходящей военной силой

Президент США Дональд Трамп, на фоне недавних высказываний иранских властей в адрес Вашингтона заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые атаки Тегерана.

"Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в Twitter.

При этом он уточнил, что ответ США может выразиться и в "уничтожении".

Трамп также заявил, что иранское руководство понимает лишь язык силы, и что оно, "тратящее все деньги на террор", причастно к гибели от взрывных устройств 2 тыс. американцев.

Однако, утверждает Трамп, "США, с большим опережением, являются самой мощной военной силой, с учетом трат в $1,5 трлн лишь за одни последние два года".

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Рухани, на фоне недавних дополнительных санкций Вашингтона - против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранских властей - усомнился в уровне интеллекта американских руководителей.

"Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани. Кроме того, он назвал членов администрации США "умственно отсталыми".

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]