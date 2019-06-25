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Дальнее зарубежье 25.06.2019 22:29

Трамп может поднять перед Путиным на полях саммита G20 вопрос освобождения украинских моряков - американский дипломат

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии может поднять вопрос об освобождении украинских военных моряков, заявляет временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

"Если президент Трамп встретится с президентом Путиным в Японии, то это будет очень хорошая возможность, хорошая причина поднять вопрос об освобождении 24 находящихся в заключении (моряков) и других политических заключённых, которых Россия незаконно удерживает", - сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киев.

"Мы также знаем, что эта тема обсуждается как тема встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным. И есть разные мнения и разные предложения об обмене: может, пять на пять - пять заключённых украинцев поменять на пять находящихся в заключении россиян, или 10 на 10. Россияне не поддерживают такие предложения, но мы такие шаги поддерживаем", - добавил дипломат.

Саммит G20 в Осаке состоится 28-29 июня.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, поднималась ли тема освобождения украинских моряков представителями Вашингтона в ходе подготовки предполагаемой встречи лидеров РФ и США в Осаке. "Нет", - сказал Песков.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС Украины, направлявшиеся в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка из экипажей этих судов. ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три моряков и позволить им вернуться в Украину.

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Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, G20, ТЕМЫ


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