Председатель политисполкома партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что после переговоров с представителями партии Москва частично сняла с Киева санкции, разрешив транзитные перевозки через РФ подсанкционных товаров из Украины.
По словам Медведчука, 24 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года. В частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через РФ товаров из Украины, запрещенных ко ввозу в РФ.
"Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с Юрием Бойко встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, проходившей 22 марта 2019 года в Москве. Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ", - рассказал Медведчук.
Политик убежден, что такое решение руководства РФ свидетельствует о готовности идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений Украины и РФ.
"Уверен, что именно прямые переговоры между руководством Украины и Российской Федерации, необходимость которых отстаивает "Оппозиционная платформа - За жизнь" и необходимость которых поддерживают, согласно результатам социологических исследований, 75% украинцев, позволят решить и другие важные вопросы в отношениях наших стран и защитить национальные интересы Украины", - добавил он.
"Результатом восстановления транзита станет активизация международных автомобильных и железнодорожных перевозок из Украины, развитие грузовых перевозок в третьи страны, общая активизация производства и создание тысяч рабочих мест внутри страны", - резюмировал Медведчук.
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