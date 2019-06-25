Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2019 23:13

Кадыров призвал не делить террористов на "хороших" и "плохих"

Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствует позицию МИД Франции по ситуации с нападением на сотрудников правоохранительных органов в Грозном.

"Франция осудила нападение на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Представитель МИД Франции заявил, что его страна солидарна с Россией в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Франция осуждает атаку, совершенную 23 июня в Чечне, выражает поддержку жертвам этой атаки и заверяет Россию в солидарности в борьбе с терроризмом", - написал Кадыров в своём Telegram.

"Мы приветствуем позицию МИД Франции. В одиночку выиграть у международного терроризма практически невозможно. Также необходимо прекратить практику деления террористических организаций на хорошие и плохие, свои и чужие", - подчеркнул глава Чечни.

Он выразил уверенность что позиция Франции "окажет благотворное влияние на обеспечение безопасности в Европе и других регионах".

23 июня МВД республики сообщали "Интерфаксу", что сотрудник чеченского УГИБДД и росгвардеец получили ножевые ранения в ходе нападения неизвестного мужчины в Грозном, напавший был ликвидирован. В МВД добавили, что в автомобиле нападавшего было изъято гладкоствольное ружьё.

Позднее была установлена личность нападавшего, им оказался уроженец Грозного 1997 года рождения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, АНТИТЕРРОР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Кадыров выступает за продление сроков полномочий Путина Имя нового главы чеченского правительства станет известно в понедельник - Кадыров Кадыров обвиняет госдепартамент США и западные СМИ в информационной войне против России Кадыров вновь раскритиковал регистрацию браков в ЗАГСе Кадыров пригласил представителей Госдепа лично убедиться в соблюдении прав человека в Чечне Кадыров выступает за продление президентского срока для Путина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]