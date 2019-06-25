Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствует позицию МИД Франции по ситуации с нападением на сотрудников правоохранительных органов в Грозном.
"Франция осудила нападение на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Представитель МИД Франции заявил, что его страна солидарна с Россией в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Франция осуждает атаку, совершенную 23 июня в Чечне, выражает поддержку жертвам этой атаки и заверяет Россию в солидарности в борьбе с терроризмом", - написал Кадыров в своём Telegram.
"Мы приветствуем позицию МИД Франции. В одиночку выиграть у международного терроризма практически невозможно. Также необходимо прекратить практику деления террористических организаций на хорошие и плохие, свои и чужие", - подчеркнул глава Чечни.
Он выразил уверенность что позиция Франции "окажет благотворное влияние на обеспечение безопасности в Европе и других регионах".
23 июня МВД республики сообщали "Интерфаксу", что сотрудник чеченского УГИБДД и росгвардеец получили ножевые ранения в ходе нападения неизвестного мужчины в Грозном, напавший был ликвидирован. В МВД добавили, что в автомобиле нападавшего было изъято гладкоствольное ружьё.
Позднее была установлена личность нападавшего, им оказался уроженец Грозного 1997 года рождения.
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