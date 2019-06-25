План США по урегулированию на Ближнем Востоке столкнулся с противодействием - СМИ

В столице Бахрейна продолжают обсуждать реализацию плана США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, передают во вторник западные СМИ.
Так, палестинское руководство, не участвующее в конференции, комментируя этот план, заявило о своем пренебрежении к нему. Саудовская Аравия, которая считается одним из главных участников плана, высказала некоторые оговорки.
В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан палестинцы протестовали против предложенного США плана и сожгли портреты американского президента Дональда Трампа.
В свою очередь, председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что политическая часть плана гораздо важнее экономической части.
"Деньги и экономика важны. Но политика и политическое решение важнее", - сказал Аббас.
В Эр-Рияде во вторник выразили поддержку международным усилиям, направленным на улучшение благосостояния, инвестиций и экономического роста в ближневосточном регионе. В то же время Саудовская Аравия заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на межарабской мирной инициативе, которая предусматривает палестинское государство в границах до Шестидневной войны 1967 года, столицу палестинского государства в Восточном Иерусалиме и право палестинских беженцев вернуться на место их прежнего проживания. Однако эти пункты отвергает Израиль, отмечают издания.
Организуемая США двухдневная конференция, посвященная вопросам привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий, открылась во вторник в столице Бахрейна Манаме.
Реализацией плана ближневосточного урегулирования, основанного на экономических и финансовых аспектах, занимаются старший советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и бывший адвокат Джейсон Гринблатт. Политическая часть плана по-прежнему не обнародована.
В минувшие выходные Вашингтон обнародовал экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Меры, разработанные администрацией США, предполагают как государственные, так и частные инвестиции в объеме $50 млрд.
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Посол Польши завершил дипмиссию в Азербайджане
Президент Алиев отмечает важность сохранения общественно-политической стабильности в Азербайджане
Азербайджан и Швейцария на заседании МПК в Берне обсудят расширение экономсотрудничества
Совет ЕС определил приоритеты Энергосоюза до 2030 г. с учетом климатических целей
Обязательный аудит в Азербайджане в 2018г прошли лишь около 7% хозяйствующих субъектов
Первый вице-премьер Азербайджана приняла участие в поминках видного ученого
Спрос на перелеты из России в Азербайджан в июле вырос на четверть – Aviasales
Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви