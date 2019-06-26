Министр обороны Грузии заявил о дальнейших планах сотрудничества с НАТО

Находящийся в Италии с визитом министр обороны Грузии Леван Изория заявляет, что сотрудничество Грузии с НАТО становится "еще более тесным и всеобъемлющим".

Как сообщает в среду пресс-служба грузинского Минобороны, министр заявил об этом после встречи в Неаполе с командующим объединенных союзных сил (ОВС) НАТО, командующим ВМС США в Европе и Африке адмиралом Джеймсом Фогго.

"Мы обсудили, что должны сделать в будущем вместе с НАТО для укрепления безопасности Черного моря. Мы начинаем еще больше усиливать эти отношения, что будет выражено в совместных учениях и еще большем количестве визитов военных кораблей", - сказал Изория, слова которого цитирует пресс-служба.

По мнению грузинского министра, активизация отношений Грузии с альянсом в этом направлении обеспечит стабильность и безопасность в регионе.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты.

По данным СМИ, об этом говорится в тексте первого годового отчета о ходе выполнения правительственной программы за 2018-2020 годы, который премьер-министр Мамука Бахтадзе должен представить лично в парламенте до конца текущего месяца.

В отчете говорится о разработанном в правительстве законопроекте, который касается упрощения дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии для постоянно действующих морских соединений НАТО, а также для находящихся в оперативном подчинении НАТО кораблей.