Комитет Сената предлагает ограничить чрезвычайные продажи оружия США без одобрения Конгресса

Комитет по международным отношениям Сената США во вторник предложил законопроект, который ограничит возможность президента США утверждать чрезвычайные продажи оружия без рассмотрения в Конгрессе, сообщает The Hill.
Законопроект, названный законом Саудовской Аравии о ложных чрезвычайных ситуациях (SAFE), является ответом на решение президента США Дональда Трампа использовать чрезвычайное положение закона "О контроле за экспортом оружия" с целью провести 22 продажи оружия Эр-Рияду и союзникам в Персидском заливе без рассмотрения в Конгрессе.
"Этот двухпартийный законопроект непосредственно касается этих злоупотреблений, ограничивая чрезвычайные полномочия только нашими ближайшими союзниками по договору о безопасности и странами-партнерами по безопасности", - сказал автор законопроекта, сенатор Боб Менендес.
По его словам, изменения, предусмотренные законопроектом, не коснутся 22 продаж оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
"Но мы надеемся, что данный законопроект не позволит нам столкнуться с будущим использованием такого рода, независимо от того, занимает Белый дом республиканец или демократ", - отметил сенатор.
В частности, данный законопроект ограничит чрезвычайные продажи оружия союзникам по НАТО, а также Австралии, Израилю, Японии, Южной Корее и Новой Зеландии.
Соавторами законопроекта являются сенаторы Линдси Грэм, Рэнд Пол, Крис Мерфи, Патрик Лихи (D-Vt.) и Майк Ли (R-Utah).
В соответствии с обычными процедурами закон о продаже оружия требует 30-дневный период рассмотрения в Конгрессе до того, как продажа будет завершена.
Однако, сославшись на угрозы со стороны Ирана, администрация использовала положение закона, позволяющее в экстренных случаях немедленно осуществить 22 продажи в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.
Законодатели обеих партий выступают против продажи оружия Эр-Рияду в связи с поведением королевства в войне в Йемене, а также после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.
На прошлой неделе Сенат одобрил резолюции по блокированию этих сделок.
Резолюция, которая заблокировала бы две продажи, прошла при поддержке 53 сенаторов против 45. Вторая резолюция, призванная заблокировать остальные 20 сделок, была поддержана 51 сенатором против 45.
Ожидается, что Палата представителей также поддержит эти резолюции. Тем временем, предполагается, что Трамп наложит вето на резолюции, и ни одна из палат Конгресса не будет иметь достаточно голосов, чтобы отменить его.
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