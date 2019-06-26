Вулкан Райкоке во время извержения уничтожил все живое на одноименном курильском острове - ученые

Извержение курильского вулкана Райкоке, произошедшее 22 июня, привело к гибели всего живого на одноименном необитаемом острове Центральных Курил, сообщает в среду пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.
"22 июня мощная пепловая колонна поднялась над кратером курильского вулкана Райкоке на высоту 11 км, пепловый шлейф протянулся более чем на 450 км. Со склонов вулкана спускались пирокластические потоки (раскаленные лавины со скоростью около 30 км и температурой 800-1000 градусов Цельсия), прошли мощные пеплопады", - цитирует пресс-служба слова директора ИВиС Алексея Озерова.
Он добавил, что остров превратился "в безжизненную пустыню в считанные часы". "В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено", - констатировал ученый.
По его данным, параксизмальная фаза извержения Райкоке закончилась, "в ближайшее время деятельности вулкана не ожидается".
Ученый считает, что, не смотря на то, что извержения Райкоке происходят достаточно редко, вулкан должен находиться под постоянным наблюдением. По его словам, события на Райкоке были крайне опасны для авиации, а также для морских судов, которые не только могли оказаться в зоне мощных пеплопадов, грозящих выходом из строя навигационного оборудования и отравлением людей, но и попасть в пирокластичекие потоки, движущиеся по поверхности воды на расстояния до нескольких километров.
Как считает директор ИВиС, аналогичные опасные события могут произойти и на вулканах, расположенных на других островах Курильской гряды, которые имеют важное хозяйственное и стратегическое значение для региона и страны.
"В связи с этим, многоцелевая программа по изучению вулканизма и сейсмичности, разрабатываемая ИВиС ДВО РАН для включения в национальный проект "Наука", предусматривает, в том числе, размещение сети геофизических станций на Курильских островах", - заявил Озеров.
Пресс-служба напоминает, что вулкан Райкоке в 1879 году стал объектом первой русской вулканологической экспедиции, организованной начальником Камчатки после произошедшего годом ранее извержения исполина. До настоящего времени вулкан извергался в 1924 году. Тогда мощное пароксизмальное извержение привело к увеличению диаметра кратера до 700 м и глубины - до 250 м.
Как сообщалось, извержение Райкоке (второе название - Столповой) произошло рано утром 22 июня и длилось более 12 часов.
Образовалась огромная пепловая туча длиной более 2 тыс. км, шириной - 750-800 км. Ее остатки несколько дней перемещались по северной части Тихого океана. По предупреждению Токио VAAC (Консультационный центр по вулканическому пеплу), самолеты меняли курсы на международных авиатрассах, проходящих в том районе, чтобы облететь пепловое облако.
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