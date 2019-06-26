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Дальнее зарубежье 26.06.2019 10:17

США выделит $4 млн на строительство шести складов боеприпасов на Украине

США и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений, согласно которому Вашингтон предоставит $4 млн на строительство шести складов, сообщает госдепартамент США.

"Подписанный помощником госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларком Купером и исполняющим обязанности директора отделения международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским меморандум предусматривает вклад США в размере $4 млн в строительство шести складов боеприпасов в течение ближайших двух лет для Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении госдепа.

По мнению внешнеполитического ведомства, данный проект повысит безопасность складирования украинских боеприпасов.

Госдепартамент отмечает, что с 2004 по 2018 год США выделили более $40 млн в поддержку усилий Украины по решению проблемы хранения и уничтожения большого количества обычных вооружений и боеприпасов, унаследованных после распада СССР.

"В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" Соединенные Штаты финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1,7 тыс. тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине", - уточняется в публикации.

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Тэги: США, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ, СКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]