США выделит $4 млн на строительство шести складов боеприпасов на Украине

США и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений, согласно которому Вашингтон предоставит $4 млн на строительство шести складов, сообщает госдепартамент США.
"Подписанный помощником госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларком Купером и исполняющим обязанности директора отделения международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским меморандум предусматривает вклад США в размере $4 млн в строительство шести складов боеприпасов в течение ближайших двух лет для Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении госдепа.
По мнению внешнеполитического ведомства, данный проект повысит безопасность складирования украинских боеприпасов.
Госдепартамент отмечает, что с 2004 по 2018 год США выделили более $40 млн в поддержку усилий Украины по решению проблемы хранения и уничтожения большого количества обычных вооружений и боеприпасов, унаследованных после распада СССР.
"В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" Соединенные Штаты финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1,7 тыс. тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине", - уточняется в публикации.
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