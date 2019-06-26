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Дальнее зарубежье 26.06.2019 11:07

Ирак не позволит использовать свою территорию для нападения на Иран

Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать свои базы на территории страны для нападения на соседний Иран, заявил CNN президент Ирака Бархам Салех.

"Мы не хотим, чтобы наша территория была плацдармом для каких-либо враждебных действий против любого из наших соседей, включая Иран", - сказал Салех.

"Это определенно не является частью соглашения между иракским правительством и Соединенными Штатами", - уточнил он.

Президент Ирака также усомнился в эффективности американских санкций в отношении Ирана. По его мнению, существует "фундаментальный вопрос" в том, могут ли санкции побудить страну изменить политику.

"Мы в Ираке пострадали от санкций в 1990-х годах, и опустошение, которое затронуло иракское общество, действительно, продолжается и по сей день", - подчеркнул он.

Говоря о параллелях между началом войны в Ираке и нынешней ситуацией с Ираном, Салех заявил, что тогдашний иракский лидер Саддам Хусейн был "уникальным случаем в истории".

"Но параллель такова: легко начать войну, но очень, очень трудно закончить войну", - добавил президент Ирака.

В интервью CBS в феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что он хочет сохранить базу в Ираке, чтобы "немного посмотреть на Иран, потому что Иран является реальной проблемой".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван.

Позже президент США ввел санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи. Он пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Также США ввели санкции в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.

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Тэги: ИРАК, ИРАН, США, ЗАЯВЛЕНИЕ


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