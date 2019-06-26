Верховный суд Бразилии решил оставить экс-президента Лулу да Силву в тюрьме

Верховный суд Бразилии большинством голосов отклонил попытку адвокатов оспорить приговор бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, передают местные СМИ.
Решение было принято тремя голосами судей против двух, оно носит предварительный характер: до конца года Верховный суд может изменить решение.
Адвокаты Лулы да Силвы попытались оспорить вердикт бывшего судьи Сержиу Мору, который в 2017 году приговорил его к тюремному сроку. Мору при нынешнем президенте Жаире Болсонару стал министром юстиции. Защита Лулы да Силвы пытается доказать, что решение Мору было предвзятым и что он действовал с целью получения личной выгоды.
В адрес Мору звучат обвинения в том, что он вступил в сговор с политическими соперниками Лулы да Силвы, чтобы не пустить его на выборы 2018 года, в которых он считался фаворитом, даже находясь в тюрьме. Когда стало очевидно, что адвокатам не удастся вызволить его из тюрьмы для участия в выборах, Партия трудящихся выдвинула вместо него Фернанду Аддада, который в итоге проиграл действующему президенту Болсонару.
Экс-президента Бразилии приговорили к восьми годам и десяти месяцам тюрьмы, признав виновным в получении взятки. Он сам отрицает свою виновность.
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