Иран не только выстоит перед лицом силовых действий США, но и даст сдачи, считают в МИД РФ

В Москве считают, что Иран выстоит и даст отпор возможным силовым действиям США, заявил в среду директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи", - сказал Кабулов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, "если задача США - дестабилизировать нормальный траффик нефтеперевозок по Персидскому заливу, то она очень легко достижима".
"И такой, даже скоротечный, военный конфликт с Ираном незамедлительно приведет именно к такому результату. И уверен, от этого пострадает не только Иран, но и другие нефтедобывающие страны Персидского залива, та же Саудовская Аравия", - отметил дипломат.
"И не дай бог, если конфликт перейдет в широкое региональное измерение и масштаб, тогда проблема может приобрести долговременный характер для всей глобальной экономики. Эта ситуация приведет к кризису, из которого мы все будем долго и тяжело выбираться", - заявил Кабулов.
В последнее время произошло несколько серьезных инцидентов, в которых США обвиняли Иран. Последним из них стало уничтожение Ираном американского беспилотника, которое президент США Дональд Трамп назвал "очень большой ошибкой" иранской стороны.
В четверг, 20 июня Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Минобороны США подтвердило уничтожение беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Затем газета The New York Times сообщила со ссылкой на "официальные лица", что Трамп в ответ на уничтожение беспилотника якобы санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент. "Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", - отмечало издание.
21 июля Трамп сообщил, что США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени. "За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент в Twitter.
Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране. "Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам, когда я спросил, сколько человек погибнет. 150 человек, сэр, ответил генерал", - написал Трамп.
Утром 21 июня после публикации The New York Times замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам в Сочи, что США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту.
О том, что военный конфликт США и Ирана стал бы катастрофой для ближневосточного региона, сказал 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", но выразил надежду что до этого не дойдет.
25 июня президент Ирана Хасан Рухани на фоне недавних дополнительных санкций Вашингтона против Тегерана усомнился в уровне интеллекта американских руководителей.
"Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани. Кроме того, он назвал членов администрации США "умственно отсталыми".
В тот же день Трамп заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые атаки Тегерана.
"Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в Twitter.
При этом он уточнил, что ответ США может выразиться и в "уничтожении".
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