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Дальнее зарубежье 26.06.2019 12:22

Комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия делегации РФ ради продолжения политического диалога

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы объявил в среду о решении рекомендовать подтвердить полномочия делегации РФ, так как это позволит продолжить политический диалог по актуальным проблемам с российской стороной.

"Комитет предлагает подтвердить полномочия РФ", - говорится в сообщении комитета.

Вместе с тем члены мониторингового комитета сожалеют, что российская сторона недостаточно сотрудничала с ними по вопросам, связанным с демократией, верховенством права и правами человека.

"В то же время комитет подчеркивает, что ПАСЕ всегда была настроена на политический диалог, так как он позволяет находить компромиссы и долговременные решения проблем", - отмечают в комитете, мотивируя свое решение.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАСЕ, КОМИТЕТ, РОССИЯ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]