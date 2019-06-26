Комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия делегации РФ ради продолжения политического диалога

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы объявил в среду о решении рекомендовать подтвердить полномочия делегации РФ, так как это позволит продолжить политический диалог по актуальным проблемам с российской стороной.

"Комитет предлагает подтвердить полномочия РФ", - говорится в сообщении комитета.

Вместе с тем члены мониторингового комитета сожалеют, что российская сторона недостаточно сотрудничала с ними по вопросам, связанным с демократией, верховенством права и правами человека.

"В то же время комитет подчеркивает, что ПАСЕ всегда была настроена на политический диалог, так как он позволяет находить компромиссы и долговременные решения проблем", - отмечают в комитете, мотивируя свое решение.