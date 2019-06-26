Встреча в Иерусалиме станет фундаментом для дальнейших обсуждений между лидерами РФ и США в Осаке, уверен Рябков

Итоги встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля в Иерусалиме заложила основу для обсуждений в ходе предстоящего контакта лидеров России и США "на полях" саммита G20 в Осаке, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Несомненно, очень глубокий, предметный разговор по всем темам", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли способствовать встреча в Иерусалиме успеху планируемого контакта президентов РФ и США в Осаке, а также способствовать снижению напряженности.
"Уверен, что с учётом предстоящего контакта на высшем уровне это станет фундаментом дальнейших обсуждений на уровне лидеров. Крайне важно, что такой контакт и в двустороннем российско-американском, и в двустороннем формате российско-израильском состоялся", - отметил Рябков.
Накануне состоялась встреча между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и его коллегами из США и Израиля Джоном Болтоном и Меиром Бен-Шаббатом.
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Патрушев, выступая перед журналистами по итогам переговоров, призвал снизить ирано-израильскую напряженность и не допустить превращения Сирии в арену геополитического противостояния. Также российская сторона призвала США и Израиль объединить усилия для уничтожения всех террористов, которые остаются в Сирии.
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