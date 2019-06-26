Додон призвал сотрудников спецслужб действовать на основе национальных интересов Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон призвал руководителей и сотрудников спецслужб действовать на основе национальных интересов и деполитизировать силовые структуры.

Об этом он заявил в среду на встрече с коллективом Службы информации и безопасности Молдавии, которому представил новых руководителей: директора Службы информации и безопасности (СИБ), полковника Александра Есауленко, и его заместителя, полковника Артура Гуменюка.

"Отметил необходимость вывода силовых структур, в том числе Службы информации и безопасности, из-под политического влияния. Они должны действовать исключительно на основе национальных интересов Республики Молдова, а руководство следует назначать только по критериям профессионализма и патриотизма", - написал Додон на своей странице в "Фейсбуке".

Он добавил, что "у каждого партнера Молдавии на Западе и Востоке есть свои национальные интересы, которые иногда совпадают с нашими, а иногда нет".

"В связи с этим подчеркнул, что наше государство должно в первую очередь исходить из своих национальных интересов, и тогда нас поймут и начнут уважать и на Западе, и на Востоке", - заявил президент.

Он выразил уверенность в том, что новые руководители СИБ, "будучи профессионалами с большим опытом работы, достигнут успехов в осуществлении миссии по защите Молдавии".

Как сообщал "Интерфакс", накануне парламент назначил директором Службы информации и безопасности 42-летнего полковника Александра Есауленко. Александр Есауленко работает в СИБе с 1999 года, на протяжении нескольких лет возглавлял военную контрразведку, а с ноября 2018 года был заместителем директора СИБ. По его предложению, заместителем директора СИБ назначен советник президента, секретарь Высшего совета безопасности Артур Гуменюк.

Ранее сообщалось, что директор СИБ Молдавии Василий Ботнарь был освобожден от должности постановлением парламента Молдавии в первый же день создания нового парламентского большинства. В субботу, 8 июня, после утверждения нового правительства, парламент принял постановления об освобождении от должности директора СИБ Василия Ботнаря и директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдана Зумбряну. Они были освобождены от должности с формулировкой "в связи с утратой доверия". СИБ и НЦБК находятся в прямом подчинении парламента.

В то же время, парламент вернул президенту Игорю Додону часть полномочий по руководству силовыми структурами, которых он был лишен предыдущим парламентом. В частности, президенту вновь подчинена Служба государственной охраны, которая отвечает за безопасность руководства Молдавии и официальных делегаций.