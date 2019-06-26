Помпео в Дели обсудил с Моди американо-индийские отношения

Госсекретарь США Майк Помпео провел в среду в Дели встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой МИД страны Субраманиамом Джайшанкаром, сообщает Associated Press.
Утром в среду Помпео встретился с Моди. Политики обсудили "различные аспекты отношений США и Индии", сообщил в "Твиттере" представитель МИД Индии Равиш Кумар.
Затем Помпео встретился с главой МИД Индии.
В "Твиттере" Кумар опубликовал фото Помпео и Субраманиама Джайшанкара с подписью: "Приветствуя близкого друга".
Поездка Помпео проходит в преддверии встречи Моди с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке. Ожидается, что лидеры обеих стран обсудят планы Индии по покупке российских систем ПВО С-400, против чего выступает Вашингтон.
Визит Помпео стал первой поездкой высокопоставленного американского чиновника в Индию после переизбрания Моди в мае.
США и Индия называют друг друга стратегическими партнерами. Оборот торговли между США и Индией увеличивается ежегодно, в последние два года США стали ведущим поставщиком вооружения для Индии.
В то же время, в июне США лишили Индию торговых льгот, а Индия в ответ ввела пошлины на ряд американских товаров.
Трамп: если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Назарбаев: власти Казахстана принимают все необходимые меры по скорейшему восстановлению Арыси
Азербайджан будет привлекать в ВС специалистов по кибербезопасности – министр обороны
Азербайджан и Швейцария на заседании МПК в Берне обсудят расширение экономсотрудничества
Совет ЕС определил приоритеты Энергосоюза до 2030 г. с учетом климатических целей
Обязательный аудит в Азербайджане в 2018г прошли лишь около 7% хозяйствующих субъектов
Первый вице-премьер Азербайджана приняла участие в поминках видного ученого
Спрос на перелеты из России в Азербайджан в июле вырос на четверть – Aviasales
Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви