Помпео в Дели обсудил с Моди американо-индийские отношения

Госсекретарь США Майк Помпео провел в среду в Дели встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой МИД страны Субраманиамом Джайшанкаром, сообщает Associated Press.

Утром в среду Помпео встретился с Моди. Политики обсудили "различные аспекты отношений США и Индии", сообщил в "Твиттере" представитель МИД Индии Равиш Кумар.

Затем Помпео встретился с главой МИД Индии.

В "Твиттере" Кумар опубликовал фото Помпео и Субраманиама Джайшанкара с подписью: "Приветствуя близкого друга".

Поездка Помпео проходит в преддверии встречи Моди с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке. Ожидается, что лидеры обеих стран обсудят планы Индии по покупке российских систем ПВО С-400, против чего выступает Вашингтон.

Визит Помпео стал первой поездкой высокопоставленного американского чиновника в Индию после переизбрания Моди в мае.

США и Индия называют друг друга стратегическими партнерами. Оборот торговли между США и Индией увеличивается ежегодно, в последние два года США стали ведущим поставщиком вооружения для Индии.

В то же время, в июне США лишили Индию торговых льгот, а Индия в ответ ввела пошлины на ряд американских товаров.