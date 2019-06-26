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ПАСЕ приступила к выборам генсека Совета Европы, голосование продлится весь день

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила начало голосования по выборам секретаря Совета Европы, голосование пройдет весь день 26 июня.

На должность генсека СЕ претендуют два кандидата - глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Действующий генсек СЕ Турбьёрн Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.

Российская делегация не пришла на утреннее пленарное заседание ПАСЕ в среду. Накануне руководитель делегации заявила, что придет на вечернюю часть заседания к 15:30 по страсбургскому времени (16:30 мск). В случае, если полномочия будут подтверждены, члены делегации примут участие в тайном голосовании на выборах генсека СЕ. Если же полномочия не будут подтверждены или будут введены хоть какие-то санкции в отношении России, то делегация уедет с сессии.

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Тэги: ПАСЕ, СЕ, ГЕНСЕК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]