В Москве встревожены усиливающейся напряженностью вокруг Ирана, призывают стороны к сдержанности - МИД РФ

Силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены, российская сторона призывает все стороны к сдержанности, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы встревожены имеющейся напряженностью, которая все время усиливается", - сказал Вершинин журналистам.
"Мы считаем, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. В любом случае, силовые акции должны быть исключены", - добавил он.
Дипломат также не исключил, что иранский вопрос может быть поднят в рамках СБ ООН.
"При необходимости мы это сделаем", - заявил Вершинин.
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