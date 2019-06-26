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Регион 26.06.2019 14:30

В Москве встревожены усиливающейся напряженностью вокруг Ирана, призывают стороны к сдержанности - МИД РФ

Силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены, российская сторона призывает все стороны к сдержанности, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы встревожены имеющейся напряженностью, которая все время усиливается", - сказал Вершинин журналистам.

"Мы считаем, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. В любом случае, силовые акции должны быть исключены", - добавил он.

Дипломат также не исключил, что иранский вопрос может быть поднят в рамках СБ ООН.

"При необходимости мы это сделаем", - заявил Вершинин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]