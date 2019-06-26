В Москве встревожены усиливающейся напряженностью вокруг Ирана, призывают стороны к сдержанности - МИД РФ

Силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены, российская сторона призывает все стороны к сдержанности, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы встревожены имеющейся напряженностью, которая все время усиливается", - сказал Вершинин журналистам.

"Мы считаем, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. В любом случае, силовые акции должны быть исключены", - добавил он.

Дипломат также не исключил, что иранский вопрос может быть поднят в рамках СБ ООН.

"При необходимости мы это сделаем", - заявил Вершинин.