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Дальнее зарубежье 26.06.2019 14:59

Рост дефицита бюджета США приведет к скачку госдолга до 144% ВВП в 2049г - CBO

Увеличение дефицита бюджета США в следующие 30 лет приведет к беспрецедентному скачку объема госдолга - с 78% ВВП в этом году до 144% ВВП в 2049 году, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

При этом нынешний размер задолженности является максимальным с момента окончания Второй мировой войны, отмечается в отчете CBO.

"Прогноз основан на центральных оценках CBO в отношении различных показателей, включая уровень процентных ставок", - поясняется в докладе. Анализ управления показывает, что даже если значения этих показателей будут отличаться от ожиданий, госдолг страны через несколько десятилетий, вероятно, будет намного больше, чем в настоящее время.

В том случае, если уровень ставок будет каждый год на 1 процентный пункт (п.п.) выше текущих прогнозов управления, то размер гособязательств составит 199% ВВП в 2049 году, если на 1 п.п. ниже - 107% ВВП.

Ожидается, что доходность 10-летних гособлигаций США вырастет с 2,9% годовых на конец прошлого года до 3,8% в 2029 году и до 4,6% в 2049 году. Для сравнения: в 1990-2007 годах процентные ставки в среднем находились на уровне 5,8% годовых.

CBO прогнозирует, что темпы повышения реального ВВП США будут составлять в среднем 1,8% в период 2019-2039 гг., а в последующем десятилетии ускорятся до 1,9%. В 1989-2018 гг. экономика росла в среднем на 2,5%.

Дефицит бюджета, как ожидается, увеличится с 4,2% ВВП в текущем году до 4,3% ВВП в 2020-2029 гг., до 5,8% ВВП в 2030-2039 гг., до 7,9% в 2040-2049 гг. и достигнет 8,7% ВВП к концу рассматриваемого периода. Это обусловлено более быстрым ростом расходов по сравнению с доходами.

Безработица в США будет оставаться около 4,5-4,6% в ближайшие тридцать лет, говорится в обзоре.

Инфляция весь этот период будет находиться выше целевого уровня ФРС в 2% и составлять в среднем порядка 2,4%, прогнозируют в CBO.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, CBO, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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