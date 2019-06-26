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Регион 26.06.2019 15:41

Иран для привлечения туристов отменил проставление штампов в их паспортах

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился отменить проставление штампов о въезде и выезде в паспорта иностранных граждан, прибывающих в страну, сообщает агентство Tasnimnews.

Власти Ирана рассчитывают, что это решение позволит привлечь в страну больше туристов, которые сейчас опасаются приезжать из-за потенциальных проблем с американской визой.

В прошлом году власти США объявили, что путешественники, у которых в паспорте есть отметки о посещении некоторых стран, в том числе, Ирана, могут столкнуться с проблемами при получении визы.

С ноября прошлого года Иран начал выдавать иностранным туристам из 190 стран электронные визы, по которым на территории страны можно находиться 30 дней с возможностью продления еще на 15 дней. Эта мера также была принята, чтобы увеличить поток туристов в страну. На границе нужно предъявить распечатанную копию визы с номером, и штамп о въезде-выезде будет ставиться на нее.

Как уточняется на сайте МИДа Ирана, для въезда паспорт иностранца должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты выезда из страны.

Для организованных российских туристических групп безвизовый режим действует с июня 2017 года.

По данным издания, в 2018 году Иран посетили 7,8 млн иностранных туристов, это на 50% больше, чем годом ранее. Российский турпоток в Иран, наоборот, сократился на 18%, до 20,6 тыс. прибытий.

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Тэги: ИРАН, ТУРИЗМ, ПАСПОРТА, ШТАМПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]