Иран для привлечения туристов отменил проставление штампов в их паспортах

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился отменить проставление штампов о въезде и выезде в паспорта иностранных граждан, прибывающих в страну, сообщает агентство Tasnimnews.

Власти Ирана рассчитывают, что это решение позволит привлечь в страну больше туристов, которые сейчас опасаются приезжать из-за потенциальных проблем с американской визой.

В прошлом году власти США объявили, что путешественники, у которых в паспорте есть отметки о посещении некоторых стран, в том числе, Ирана, могут столкнуться с проблемами при получении визы.

С ноября прошлого года Иран начал выдавать иностранным туристам из 190 стран электронные визы, по которым на территории страны можно находиться 30 дней с возможностью продления еще на 15 дней. Эта мера также была принята, чтобы увеличить поток туристов в страну. На границе нужно предъявить распечатанную копию визы с номером, и штамп о въезде-выезде будет ставиться на нее.

Как уточняется на сайте МИДа Ирана, для въезда паспорт иностранца должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты выезда из страны.

Для организованных российских туристических групп безвизовый режим действует с июня 2017 года.

По данным издания, в 2018 году Иран посетили 7,8 млн иностранных туристов, это на 50% больше, чем годом ранее. Российский турпоток в Иран, наоборот, сократился на 18%, до 20,6 тыс. прибытий.