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СНГ 26.06.2019 16:02

В Кремле не исключают отдельной встречи Путина и Трампа на саммите G-20

В Кремле не исключают возможности проведения отдельной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки" в Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем возможности проведения отдельной встречи Путина с Трампом с определенным содержанием", - сказал Песков в среду журналистам.

Он не стал называть прикидки по дате и времени возможной встречи.

"Продолжается работа по подготовке возможной встречи", - сказал пресс-секретарь.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп ожидает встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, G20


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]