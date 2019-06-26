В Кремле не исключают отдельной встречи Путина и Трампа на саммите G-20

В Кремле не исключают возможности проведения отдельной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки" в Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем возможности проведения отдельной встречи Путина с Трампом с определенным содержанием", - сказал Песков в среду журналистам.

Он не стал называть прикидки по дате и времени возможной встречи.

"Продолжается работа по подготовке возможной встречи", - сказал пресс-секретарь.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп ожидает встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.