Делегация РФ может возобновить работу в ПАСЕ только на полноформатной основе, без ущемления в правах - Песков

Возобновление работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возможно только на полноформатной, недискриминационной основе, заявляют в Кремле.
"Возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах делает это участие невозможным", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, резолюцию ПАСЕ, открывающую дверь для возвращения делегации РФ, "можно только приветствовать". "В данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия РФ работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной", - сказал пресс-секретарь президента.
На просьбу прокомментировать решение мониторингового комитета ПАСЕ, который рекомендовал вернуть российской делегации права, но выдвинул ряд условий - сотрудничество с прокуратурой Нидерландов, освобождение украинских моряков, принятие эффективных мер по обеспечению прав ЛГБТ - Песков сказал: "Наши представители на месте, я предлагаю все эти вопросы адресовать им".
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