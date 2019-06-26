Назарбаев: власти Казахстана принимают все необходимые меры по скорейшему восстановлению Арыси

Первый президент, председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совбеза в среду заявил, что государство делает все возможное для скорейшего восстановления жизнедеятельности города Арысь Туркестанской области, где в минувший понедельник на военных складах произошла детонация боеприпасов.

"Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что со стороны государства принимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению нормальной жизнедеятельности региона и оказанию всесторонней поддержки населению", - говорится в сообщении пресс-службы первого президента, распространенном в среду.

В ходе заседания была рассмотрена, в частности, текущая ситуация в городе Арысь.

Назарбаев, выразив соболезнования родным и близким погибших в Арыси, отметил самоотверженный труд работников всех служб и волонтеров, принимающих участие в ликвидации последствий взрывов.

"По последней информации количество пострадавших превысило 160 человек. Следует отметить сплоченность всех казахстанцев. Граждане со всех уголков страны выражают обеспокоенность, работники организаций и предприятий объединяются, чтобы помочь пострадавшим. Беды и трудности одного региона являются нашим общим вопросом. Благодаря крепкому единству народа мы преодолеем все сложности. Выражаю всем казахстанцам благодарность", - сказал лидер нации, слова которого приводятся в сообщении.

По итогам заседания Совбеза были даны поручения по организации возвращения людей в их дома и проведению ремонтно-строительных работ в городе Арысь, отмечается в сообщении.

Утром 24 июня в складском помещении войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь Туркестанской области, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Взрывы снарядов вызвали пожары в самом городе. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали население Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. Всего пострадали более 160 человек, три человека погибли.