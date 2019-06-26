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Оборона 26.06.2019 14:09

Миноборонпром Азербайджана и Рособоронэкспорт подпишут рамочное соглашение

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана и Рособоронэкспорт в ближайшее время подпишут рамочное соглашение, сообщает пресс-служба МОП.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи замминистра оборонной промышленности Яхьи Мусаева с генеральным директором Рособоронэкспорта Александром Михеевым на полях V Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» в Москве.

«Мусаев и Михеев обсудили проекты совместного сотрудничества, договорились о подготовке рамочного соглашения и его подписании в ближайшем будущем»,- говорится в сообщении.

Кроме того, Мусаев обсудил перспективы сотрудничества в военно-технической сфере с генеральным директором АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борисом Обносовым.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ОБОРОНА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]