Миноборонпром Азербайджана и Рособоронэкспорт подпишут рамочное соглашение

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана и Рособоронэкспорт в ближайшее время подпишут рамочное соглашение, сообщает пресс-служба МОП.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи замминистра оборонной промышленности Яхьи Мусаева с генеральным директором Рособоронэкспорта Александром Михеевым на полях V Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» в Москве.

«Мусаев и Михеев обсудили проекты совместного сотрудничества, договорились о подготовке рамочного соглашения и его подписании в ближайшем будущем»,- говорится в сообщении.

Кроме того, Мусаев обсудил перспективы сотрудничества в военно-технической сфере с генеральным директором АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борисом Обносовым.

Ф.Исазаде