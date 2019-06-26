Миноборонпром Азербайджана и Рособоронэкспорт подпишут рамочное соглашение

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана и Рособоронэкспорт в ближайшее время подпишут рамочное соглашение, сообщает пресс-служба МОП.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи замминистра оборонной промышленности Яхьи Мусаева с генеральным директором Рособоронэкспорта Александром Михеевым на полях V Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» в Москве.
«Мусаев и Михеев обсудили проекты совместного сотрудничества, договорились о подготовке рамочного соглашения и его подписании в ближайшем будущем»,- говорится в сообщении.
Кроме того, Мусаев обсудил перспективы сотрудничества в военно-технической сфере с генеральным директором АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борисом Обносовым.
Ф.Исазаде
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