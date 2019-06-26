Могерини сообщает о готовности к запуску спецмеханизма расчетов между ЕС и Ираном

Специальный механизм расчетов INSTEX между Ираном и Евросоюзом в обход санкций США готов к запуску, сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы много работали со странами-членами ЕС над механизмом, который позволил бы осуществлять законную торговлю с Ираном. Полагаю, что он теперь готов, и надеюсь, что это поможет Ирану продолжить выполнение своих обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - сказала Могерини, которую цитируют в среду иранские СМИ.

"Мы пытаемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы Иран продолжил выполнять свои обязательства. Мы продолжим это делать в предстоящие, наиболее трудные для атомной сделки дни", - сказала глава европейской дипломатии.

Ранее на этой неделе замглавы МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил, что европейские страны не готовы заплатить цену ради сохранения СВПД, а Иран не видит более причин, чтобы его соблюдать.

"Прискорбно, что отсутствует баланс между нашими обязательствами и правами в рамках СВПД, поэтому более не остается причин для того, чтобы Иран продолжал соблюдать это соглашение", - приводят иранские СМИ слова Аракчи.

"Убеждены, что невыполнение Европой своих обязательств в рамках СВПД проистекает не от неспособности, а от отсутствия решимости сделать это. Европа не готова заплатить свою цену ради сохранения СВПД. Европейские компании не решаются ослушаться приказов министерства финансов США, что свидетельствует об отсутствии в Европе суверенитета даже внутри собственных границ", - подчеркнул замминистра.

"Решение сократить объем обязательств по СВПД носит необратимый характер, и эта тенденция сохранится до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", - отметил Аракчи.

8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф уточнил, что Тегеран приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД 7 июля.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

А позже Камалванди, по данным иранских СМИ, заявил, что после 27 июня Тегеран начнет форсировать темпы обогащения урана.

28 июня в Вене оставшиеся участники СВПД - четыре постоянных члена СБ ООН, Германия, Иран и ЕС, на заседании совместной комиссии обсудят шаги по спасению СВПД.