Могерини сообщает о готовности к запуску спецмеханизма расчетов между ЕС и Ираном

Специальный механизм расчетов INSTEX между Ираном и Евросоюзом в обход санкций США готов к запуску, сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Мы много работали со странами-членами ЕС над механизмом, который позволил бы осуществлять законную торговлю с Ираном. Полагаю, что он теперь готов, и надеюсь, что это поможет Ирану продолжить выполнение своих обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - сказала Могерини, которую цитируют в среду иранские СМИ.
"Мы пытаемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы Иран продолжил выполнять свои обязательства. Мы продолжим это делать в предстоящие, наиболее трудные для атомной сделки дни", - сказала глава европейской дипломатии.
Ранее на этой неделе замглавы МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил, что европейские страны не готовы заплатить цену ради сохранения СВПД, а Иран не видит более причин, чтобы его соблюдать.
"Прискорбно, что отсутствует баланс между нашими обязательствами и правами в рамках СВПД, поэтому более не остается причин для того, чтобы Иран продолжал соблюдать это соглашение", - приводят иранские СМИ слова Аракчи.
"Убеждены, что невыполнение Европой своих обязательств в рамках СВПД проистекает не от неспособности, а от отсутствия решимости сделать это. Европа не готова заплатить свою цену ради сохранения СВПД. Европейские компании не решаются ослушаться приказов министерства финансов США, что свидетельствует об отсутствии в Европе суверенитета даже внутри собственных границ", - подчеркнул замминистра.
"Решение сократить объем обязательств по СВПД носит необратимый характер, и эта тенденция сохранится до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", - отметил Аракчи.
8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.
Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф уточнил, что Тегеран приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД 7 июля.
17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.
А позже Камалванди, по данным иранских СМИ, заявил, что после 27 июня Тегеран начнет форсировать темпы обогащения урана.
28 июня в Вене оставшиеся участники СВПД - четыре постоянных члена СБ ООН, Германия, Иран и ЕС, на заседании совместной комиссии обсудят шаги по спасению СВПД.
Трамп: если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Назарбаев: власти Казахстана принимают все необходимые меры по скорейшему восстановлению Арыси
Азербайджан будет привлекать в ВС специалистов по кибербезопасности – министр обороны
Азербайджан и Швейцария на заседании МПК в Берне обсудят расширение экономсотрудничества
Совет ЕС определил приоритеты Энергосоюза до 2030 г. с учетом климатических целей
Обязательный аудит в Азербайджане в 2018г прошли лишь около 7% хозяйствующих субъектов
Первый вице-премьер Азербайджана приняла участие в поминках видного ученого
Спрос на перелеты из России в Азербайджан в июле вырос на четверть – Aviasales
Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви