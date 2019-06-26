Лавров прогнозирует международный кризис в случае применения силы против Ирана

Применение силы против Ирана будет губительным для Ближнего Востока и Северной Африки, это будет международный кризис, заявил в среду на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне кажется, что арабские государства могли бы тоже выступить в той или иной форме в пользу диалога (с Ираном), а не в пользу подталкивания региона к черте, за которой уже возможно применение силы. Это будет губительно и для Ближнего Востока и Севера Африки, и для многих других частей. Это будет международный кризис", - подчеркнул Лавров.

"Это идея, которую мы продвигаем, о том, чтобы наладить диалог между арабскими государствами Персидского Залива и Ираном, она все-таки представляет собой альтернативу тому пагубному курсу, на который пытаются толкнуть регион так называемые ястребы", - сказал министр.

"Диалог всегда помогает противоречия разрешить мирным путем, по крайней мере, дает очень серьезный шанс на это", - подчеркнул Лавров.