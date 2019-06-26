Баку постоянно дает шанс Еревану на мирное урегулирование конфликта в Карабахе – Министр обороны Азербайджана

В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне стороны договорились о снижении случаев нарушения режима прекращения огня, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.
«Как вы знаете, в Вашингтоне (20 июня - ИФ) прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Армянская сторона всегда поднимает вопрос того, что для плодотворного проведения переговоров необходимо установить доверие и свести к минимуму перестрелки на фронте. Стороны обсудили эти вопросы, и скажем так, перестрелки на фронте уменьшились. Если вопрос в установлении доверия, то, пожалуйста, мы пошли и на это, с целью решения вопроса»,- заявил Гасанов в интервью азербайджанскому Real TV.
Он подчеркнул, что азербайджанская сторона уже много лет как идет на уступки Армении и ведет мирные переговоры по урегулированию конфликта.
«Говорите о мирном урегулировании, о решении вопроса путем переговоров? Пожалуйста. Мы, на протяжении многих лет идем вам на уступки и ведем переговоры. Мы вам в 2016 году показали, что можем решить вопрос другим путем»,- заявил министр.
Гаснов подчеркнул, что в течении трех дней в апреле 2016 года армянская армия была разгромлена малой частью вооруженных сил Азербайджана так, что Ереван объявил мобилизацию. «Собирали стариков и отправляли в Карабах. То есть, армия не могла противостоять, и они были вынуждены призвать из запаса»,- отметил министр.
Ф.Исазаде
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