Россия на 99% готова к первой поставке систем ПВО С-400 Турции - она запланирована на июль, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Мы готовы реализовать этот контракт - у нас степень готовности 99% по первой поставке, сейчас завершаются необходимые процедуры, отрабатываем логистическую составляющую", - заявил журналистам Михеев.
"Мы в июле месяце осуществляем в рамках наших планов первые поставки", - сказал он.
Глава "Рособоронэкспорта" подчеркнул, что "контракт будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления этого комплекса".
Накануне Михеев заявил "Интерфаксу", что реализация контракта согласована с Турцией. "Она готовится принимать нашу технику. Идет плановое обучение", - сказал он.
Ранее в июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит. "Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника. Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - сказал глава "Ростеха".
Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
18 февраля Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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