Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 26.06.2019 16:20

Азербайджан будет привлекать в ВС специалистов по кибербезопасности – министр обороны

Азербайджан работает над совершенствованием войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Мы работаем над этим, изучая мировой опыт. Мы практически создали. В короткие сроки завершим первый этап. Эта работа не заканчивается закупкой оборудования. Необходимо создать учебный центр и готовить специалистов, а также сервисный центр для поддержания их в постоянной боевой готовности»,- заявил Гасанов в интервью азербайджанскому Real TV.

Министр также отметил, что возглавляемое им ведомство готовит пакет предложений верховному главнокомандующему и по изменениям в законодательство по вопросам привлечения в ряды вооруженных сил высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности.

При этом, Гасанов не стал вдаваться в подробности проводимых работ в данных направлениях. Однако, он отметил, что все преобразования в вооруженных силах Азербайджана ведутся с долгосрочной перспективой.

Подразделения войск радиоэлектронной борьбы осуществляют мероприятия для завоевания господства в эфире, защиты своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЭБ, ВОЙСКА, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]