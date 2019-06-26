Азербайджан будет привлекать в ВС специалистов по кибербезопасности – министр обороны

Азербайджан работает над совершенствованием войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Мы работаем над этим, изучая мировой опыт. Мы практически создали. В короткие сроки завершим первый этап. Эта работа не заканчивается закупкой оборудования. Необходимо создать учебный центр и готовить специалистов, а также сервисный центр для поддержания их в постоянной боевой готовности»,- заявил Гасанов в интервью азербайджанскому Real TV.

Министр также отметил, что возглавляемое им ведомство готовит пакет предложений верховному главнокомандующему и по изменениям в законодательство по вопросам привлечения в ряды вооруженных сил высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности.

При этом, Гасанов не стал вдаваться в подробности проводимых работ в данных направлениях. Однако, он отметил, что все преобразования в вооруженных силах Азербайджана ведутся с долгосрочной перспективой.

Подразделения войск радиоэлектронной борьбы осуществляют мероприятия для завоевания господства в эфире, защиты своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств.

Ф.Исазаде