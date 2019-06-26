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СНГ 26.06.2019 19:38

Россия в прошлом году подписала ряд контрактов на поставку истребителей Су-35 - Рособоронэкспорт

Россия в 2018 году заключила несколько контрактов на поставку иностранным странам истребителей Су-35, заявили в "Рособоронэкспорте".

"Ряд контрактов (на поставку Су-35 - ИФ) был подписан в прошлом году, в этом году тоже идут переговоры", - заявил журналистам в среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Себя зарекомендовали неплохо вертолеты и Ка-52, и Ми-28. На них есть на сегодняшний день заказы, мы в активной фазе переговоров, в этом году по вертолетной технике подпишем новые контракты", - заявил Михеев.

Он сообщил, что РФ получила по итогам сирийской кампании заявки на покупку самолетов Су-32 (экспортная версия Су-34)

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Тэги: РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, КОНТРАКТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]