Россия в прошлом году подписала ряд контрактов на поставку истребителей Су-35 - Рособоронэкспорт

Россия в 2018 году заключила несколько контрактов на поставку иностранным странам истребителей Су-35, заявили в "Рособоронэкспорте".
"Ряд контрактов (на поставку Су-35 - ИФ) был подписан в прошлом году, в этом году тоже идут переговоры", - заявил журналистам в среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Себя зарекомендовали неплохо вертолеты и Ка-52, и Ми-28. На них есть на сегодняшний день заказы, мы в активной фазе переговоров, в этом году по вертолетной технике подпишем новые контракты", - заявил Михеев.
Он сообщил, что РФ получила по итогам сирийской кампании заявки на покупку самолетов Су-32 (экспортная версия Су-34)
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