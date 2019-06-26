Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия делегации РФ, утверждает депутат из Нидерландов Тини Кокс

Подготовленный ПАСЕ проект резолюции о восстановлении полномочий российской делегации не содержит каких бы то ни было ограничений, заявил депутат из Нидерландов Тини Кокс.
"Это справедливый документ, он никоим образом не ограничивает российскую делегацию", - сказал Кокс журналистам в Страсбурге.
Депутат, возглавляющий группу объединенных европейских левых в ПАСЕ, пояснил, что в документе в его нынешнем виде содержатся призывы к тому, чтобы РФ выполнила ряд инициатив. "Речь идет о серьезных призывах, а не об условиях (для восстановления полномочий делегации РФ - ИФ)", - подчеркнул парламентарий.
"Прошло пять лет. За это время накопилось много работы (которую, по мнению ПАСЕ, нужно проделать в России - ИФ)", - сказал Кокс.
Он пояснил, что комментирует содержание проекта в его нынешнем виде, до голосования в него еще можно пытаться вносить изменения. "Посмотрим, что будет", - заключил депутат.
В проекте резолюции содержатся, в частности, призывы к РФ освободить 24 захваченных в Керченском проливе украинских моряков, немедленно выплатить деньги в бюджет Совета Европы, сотрудничать со международной группой следователей по делу о крушении рейса MH-17 в Донбассе, сотрудничать с мировым сообществом по расследованию дела об убийстве Бориса Немцова. Авторы документа также призывают Москву к сотрудничеству с комитетами ПАСЕ.
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