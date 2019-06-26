Самолет ВКС России прибыл в США для проведения наблюдательного полета над стратегическими военными объектами

Российский военный самолет Ту-154МЛК-1 в среду прибыл на аэродром близ города Грейт-Фолс в американском штате Монтана для проведения очередного наблюдательного полета над США в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Официальная газета вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что российский самолет выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Полет будет осуществлён над территорией США с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км, отметило издание.
Это будет уже пятая серия наблюдательных полетов российских инспекторов над американскими стратегическими военными базами и объектами, которые начали выполняться с марта текущего года после длительного перерыва.
Также в рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.
Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.
В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между ними объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
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