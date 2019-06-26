Трамп: если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго

Если между Соединенными Штатами и Ираном начнется война, то она будет короткой, убежден президент США Дональд Трамп.
"Я надеюсь, что у нас ее (войны - ИФ) не будет. Но у нас сильные позиции, и, если что-то произойдет, то у нас сильные позиции, и эта война будет короткой", - сказал он в среду в интервью Fox News.
Он отметил, что не собирается отправлять американских солдат на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта. "Военных непосредственно там не будет", - сказал президент.
"Я не говорю о том, что там будут (наши - ИФ) военные, я не говорю, что мы туда отправим наших солдат, я говорю, что если что-то и произойдет (если начнется война - ИФ), то это закончится быстро", - заявил Трамп.
Президент США также указал на то, что ему в целом не нравится идея военного конфликта с Ираном из-за того, что будут жертвы среди населения страны.
"Я был с ними милым, я решил ничего не делать, когда они сбили наш беспилотник, я решил не убивать иранцев. Я знаком со многими иранцами, и они мне очень нравятся", - добавил американский президент.
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