Россия становится полюсом мировой политики наряду с США, Запад пытается помешать этому - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Запад в ведении против России информационной войны с целью не допустить укрепления ее позиций как одного из геополитических полюсов в мире.
"Основная и главная цель этой войны - стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром", - сказал Шойгу, открывая конференцию "Актуальные вопросы информационного противодействия", которая прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".
Применительно к России, отметил Шойгу, агрессивное информационное воздействие Запада связано с тем, что страна фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса, удерживающего мир в глобальном равновесии.
"С чем связана вся эта агония (назовём её так) Запада? - продолжил Шойгу. - С рождением второго полюса миропорядка. Который вроде бы похоронили, всё уже - памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается".
Причём, отметил министр, для России это рождение идёт "не в муках". "Для нас это созидание, творчество, энергия. С желанием мы это дело делаем. Мир становится опять многополярным. И это, конечно, не нравится. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять - невозможно", - подчеркнул министр.
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