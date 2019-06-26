Президент РФ Владимир Путин 29 июня "на полях" "двадцатки" проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если лидеры сочтут необходимым, то обсудят вопросы поставок Анкаре зенитно-ракетных систем С-400, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков в преддверии поездки Путина на саммит "группы 20" в Японию рассказал о рабочем графике президента. В частности, по его словам, 29 июня состоится встреча президента РФ с президентом Турции.

Отвечая на вопрос журналистов, состоятся ли поставки С-400 в Турцию в июле и планируют ли Путин и Эрдоган обсудить этот вопрос, он сказал: "Поставки состоятся в июле, если лидеры сочтут необходимым этот вопрос затронуть, то они его затронут. Хотя там примерно картина ясна как нам, так и туркам".

Он отметил, что поставки зенитно-ракетных систем существенно укрепят обороноспособность Турецкой Республики. "В России высоко ценят настрой турецкого руководства на выполнение этого контракты, невзирая на беспрецедентное давление со стороны США, требующих его пересмотра", - сказал Ушаков.

По его словам, в ходе встречи президенты обсудят широкий спектр тем двусторонней и международной повестки дня.

"При обсуждении международной повестки в центре внимания будет находиться ситуация в Сирии", - отметил Ушаков.

Он напомнил, что Россия и Турция оказывают активное содействие в том числе в рамках астанинского процесса запуску межсирийского политического диалога на основе резолюции Совбеза ООН при строгом соблюдении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"Приоритетным направлением сотрудничества являются также совместные усилия по борьбе с террористическими группировками и нормализации обстановки в провинции Идлиб", - сказал он.

Он обратил внимание на особое место, которое занимают в двустороннем сотрудничестве стратегические совместные проекты в сфере энергетики - строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

"Их реализация продвигается успешно в соответствии с имеющимися договоренностями и согласованными рабочими графиками", - сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что наряду с контактами на высшем уровне осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами. В частности, по его словам, очередное заседание межправительственной комиссии состоится 24-26 июля в Анкаре.