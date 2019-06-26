Война за Карабах не закончена – президент Азербайджана

Война с Арменией не завершена, поэтому Азербайджан продолжит наращивать военную мощь, завил президент Ильхам Алиев.
«Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность»,- заявил Алиев в ходе встречи с курсантами и педагогическим составом военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.
Алиев подчеркнул, что процесс армейского строительства продолжается успешно и стремительно.
«Ведется передовая работа, закупается военная техника, повышается уровень боеспособности. Словом, сегодня азербайджанская армия показывает свою силу. Мощь нашей армии, боеспособность, профессионализм увеличивается. Сегодня наша армия находится на высоком уровне»,- сказал президент.
Он подчеркнул, что возможности Азербайджана увеличиваются, улучшается финансовое состояние, покупается и завозится необходимая для армии техника, оружие и боеприпасы. «Эти работы проводятся с целью иметь более мощную армию»,- подчеркнул он.
Глава государства поздравил личный состав с Днем вооруженных сил.
Алиев в среду ознакомился с созданными после капременота и реконструкции условиями в военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал президента о том, что в рамках работ на территории лицея построены здание штаба, курсантские казармы, медпункт и другие сооружения.
Ф.Исазаде
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